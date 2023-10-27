Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak dağıttı Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ev ve işyerlerini Türk bayrağıyla donatmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından esnaf ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı.

İlçenin işlek noktalarında bayrak dağıtımını gerçekleştiren ekipler, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.

Vatandaşlar bayraklar için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.