Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Şanlıurfa Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

GAPTEAM Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreyi anlatan 68 fotoğraf yer aldı. Sergide ayrıca Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fotoğrafları da bulundu.

Serginin açılışı Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Gerçekten ülkemizin 100 yılda geldiği süreci çok net bir şekilde gördük. Dönemin devrimi belki Cumhuriyetin ilanıydı ama bu devrim arttarak devam ettirilmiştir. Bu bizim için çok büyük bir gururdu. Ayrıca bu sergi kapsamında bundan 100 yıl önce Urfa'da Cumhuriyet Bayramlarını nasıl kutlandığına dair belgeleri de izleme fırsatımız oldu." diye konuştu.

Daha sonra Altınbaşak Konferans Salonu'nda "Cumhuriyette Bir Asır" adlı konferans gerçekleştirildi.