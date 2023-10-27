Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.Ç. ile 10 yıl hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.
Hükümlüler yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.