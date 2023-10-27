Şanlıurfa'da lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Siverek Kaymakamlığınca düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından koreografi çalışması yapıldı.

Yaklaşık 600 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, okul bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına tasarlanan logo oluşturuldu.

Türk Bayrağı'nın da açıldığı koreografi, dron ile havadan görüntülendi.

Okul Müdürü Şeyhmus Yeniköy, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu sevinci oluşturdukları koreografiyle dile getirmeye çalıştıklarını belirten Yeniköy, "Bugün Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde mesai arkadaşlarım ve öğrencilerimle beraber 100. yıl koreografisi oluşturduk. Temennimiz ülkemizin, cumhuriyetimizin nice yüzyıllar yaşamasıdır. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet bilincini, getirilerini ve kazanımlarını öğrencilerimize benimsetmek ve özümsetmek için bu çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sübhan Çelik de Cumhuriyetin 100. yılına yakışan şekilde bir etkinlik yaptıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele zaferini kutlamak için 600 öğrencinin yer aldığı bir koreografi çalışması yaptıklarını anlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet'imizin 100. yaşına vurgu yapmak amacıyla 100 rakamını oluşturduk. Cumhuriyet'in 100. yaşını gördüğüm için çok mutluyum. Büyük bir zaferin sonucunda cumhuriyetimizi kurduk. Özellikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza önemli haklar verildi. Bunları da okullarımızda öğrencilerimize yaşatmak elbette biz öğretmenlerin önemli görevlerinden biridir. Bir öğretmen olarak bunu okulumuzda dile getirdiğim için çok mutluyum. Özellikle çocuklarımızın bu konuda çok duyarlı olduklarını gördüm ki bu da beni ayrıca mutlu etti. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum, yaşasın Cumhuriyet."

10. sınıf öğrencisi Zeynep Badacı ise etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, Cumhuriyet'i kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.