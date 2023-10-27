Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

        Siverek Kaymakamlığınca düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından koreografi çalışması yapıldı.

        Yaklaşık 600 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, okul bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına tasarlanan logo oluşturuldu.

        Türk Bayrağı'nın da açıldığı koreografi, dron ile havadan görüntülendi.

        Okul Müdürü Şeyhmus Yeniköy, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu sevinci oluşturdukları koreografiyle dile getirmeye çalıştıklarını belirten Yeniköy, "Bugün Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde mesai arkadaşlarım ve öğrencilerimle beraber 100. yıl koreografisi oluşturduk. Temennimiz ülkemizin, cumhuriyetimizin nice yüzyıllar yaşamasıdır. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet bilincini, getirilerini ve kazanımlarını öğrencilerimize benimsetmek ve özümsetmek için bu çalışmaları yaptık." diye konuştu.

        Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sübhan Çelik de Cumhuriyetin 100. yılına yakışan şekilde bir etkinlik yaptıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

        Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele zaferini kutlamak için 600 öğrencinin yer aldığı bir koreografi çalışması yaptıklarını anlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Cumhuriyet'imizin 100. yaşına vurgu yapmak amacıyla 100 rakamını oluşturduk. Cumhuriyet'in 100. yaşını gördüğüm için çok mutluyum. Büyük bir zaferin sonucunda cumhuriyetimizi kurduk. Özellikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza önemli haklar verildi. Bunları da okullarımızda öğrencilerimize yaşatmak elbette biz öğretmenlerin önemli görevlerinden biridir. Bir öğretmen olarak bunu okulumuzda dile getirdiğim için çok mutluyum. Özellikle çocuklarımızın bu konuda çok duyarlı olduklarını gördüm ki bu da beni ayrıca mutlu etti. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum, yaşasın Cumhuriyet."

        10. sınıf öğrencisi Zeynep Badacı ise etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, Cumhuriyet'i kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu fo...
        Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu fo...
        Şanlıurfa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada
        Şanlıurfa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada
        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak dağı...
        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak dağı...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa´da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Şanlıurfa´da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü