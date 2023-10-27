Şanlıurfa'da 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.10.2023 - 21:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:00
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kentte ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.