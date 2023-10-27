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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:05
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Feridun Dalbaş, Kemal Mavi, Egemen Savran

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Etzhan, N'Diaye, Abdullah Aydın, Cumali Bişi , Muhammed Arslantaş (Dk. 71 Mboula), Thill (Dk. 61 Töre), Barış Ekincier (Dk. 46 Enver Cenk Şahin), Seyit Gazanfer (Dk. 46 Semih Karadeniz), Mehmet Yiğit, Mert Çapar, Barış Gök

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Çekdar Orhan (Dk. 85 Kasım Alperen Köşger), Brandley (Dk. 90 Enishan Ceylan), Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Saviçeviç, Erol Can Akdağ, Mehmet Keskin, Metin Caner Albayrak (Dk. 63 Ali Emirhan Akçay), Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük

        Sarı kartlar: Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 62 Enver Cenk Şahin (Şanlıurfaspor), Dk. 49 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 86 Mehmet Keskin (Giresunspor)

        ŞANLIURFA

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