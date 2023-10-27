Viranşehir Kaymakamı Koç'tan Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Koç, teröristlerle 18 Ekim'de girilen çatışmada yaralan Piyade Sözleşmeli Er İbrahim İl'i Anıt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

İl'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Koç, yaralı askerle bir süre sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyareti dolayısıyla İl, Koç'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette Koç'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Berber ve İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran eşlik etti.