Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Viranşehir Kaymakamı Koç'tan Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret

        Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viranşehir Kaymakamı Koç'tan Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

        Koç, teröristlerle 18 Ekim'de girilen çatışmada yaralan Piyade Sözleşmeli Er İbrahim İl'i Anıt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        İl'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Koç, yaralı askerle bir süre sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Ziyareti dolayısıyla İl, Koç'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

        Ziyarette Koç'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Berber ve İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor -Giresunspor maçının ardından
        Şanlıurfaspor -Giresunspor maçının ardından
        Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı o...
        Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı o...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfa'da bir kişinin otomobilinde öldürülmesi olayına karışan şüpheli y...
        Şanlıurfa'da bir kişinin otomobilinde öldürülmesi olayına karışan şüpheli y...
        Şanlıurfa'da 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı