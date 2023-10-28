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        Şanlıurfa protokolünden Cumhuriyet Bayramı mesajları

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:22
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        Şanlıurfa protokolünden Cumhuriyet Bayramı mesajları
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şıldak, mesajında, gurur ve heyecanla Cumhuriyetin 100. yılına erişmenin şerefini millet olarak yaşadıklarını kaydetti.

        Türk milletinin savaşlar, işgaller ve zorluklar sonrasında bağımsız bir şekilde yaşama hakkını elde etmek için büyük mücadeleler verdiğini dile getiren Şıldak, şöyle devam etti:

        "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki bu mücadele, sadece bir toprak parçasını değil, aynı zamanda bir milletin geleceğini ve mevcudiyetini kazanma mücadelesidir. Bu nedenle 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle tarih sahnesinde yazdığı büyük destanın zaferi olmuştur. Ulusal egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti nice zorlukların ve yoklukların neticesinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuştur."

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da mesajında, bir asırdır verilen birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının Türkiye yüzyılında da takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılında tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Yazmacı, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş mücadelemizi, istiklal harbimizi Cumhuriyetle taçlandırarak, milletimizin tarihe vurduğu bağımsızlık ve egemenlik mührünü tüm dünyaya tam 100 yıl önce bugün ilan ettik. Cumhuriyet, kardeşliğin, vatan sevdalısının ve istiklal aşığı milletimizin güçlü ve güven dolu bir gelecek inşa etme arzusunun sarsılmaz gücüdür. Ülkemiz her renkten, her kökten, her sesten insanımızın dil, din, ırk, mezhep farklılıklarına bakmaksızın bütün vatandaşlarımızın hak ve özgürlüğünü teminat altına almıştır."

        Başkan Canpolat ise mesajında, sadece Türkiye değil, umudu Türkiye olan 100 milyonların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

        29 Ekim 1923'ün bir diriliş, 100. yılın ise bir şahlanış olduğunu aktaran Canpolat, Cumhuriyet sayesinde Türkiye'nin dirilişine şahit olan dünya devletleri, bugün ülkenin şahlanışını hayret içerisinde izlediğini belirtti.

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