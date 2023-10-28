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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan tartışmada esnaf tarafından bıçakla yaralanan zabıta memuru hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:53
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan tartışmada esnaf tarafından bıçakla yaralanan zabıta memuru hastanede tedavi altına alındı.

        Komiser Şakir Caddesi üzerinde esnafa bayrak dağıtan zabıta ekipleriyle esnaf arasında tartışma yaşandı.

        Olayda bir esnaf tarafından bıçakla yaralanan zabıta memuru Hasan Yunusoğlu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bölgeye gelen polis ekipleri zanlı esnafı gözaltına aldı.

        Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, ay yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyoruz. Her şeye ve herkese rağmen 'Yer Gök Kırmızı' olacak."

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Hasan Şıldak'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile yaralanan zabıta personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

        Vali Şıldak, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şüphelinin yakalandığını, yaralı zabıta personelinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Açıklamada, meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın bütün yönleriyle kapsamlı devam ettiği kaydedildi.

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