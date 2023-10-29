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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:50
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Milletvekili Yazmacı mesajında, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, "Kurtuluş mücadelemizi, İstiklal Harbimizi Cumhuriyetle taçlandırarak, milletimizin tarihe vurduğu bağımsızlık ve egemenlik mührünü tüm dünyaya tam 100 yıl önce bugün ilan ettik. Kardeşliğin, vatanseverliğin ve istiklal sevdalısı milletimizin güçlü ve emin bir gelecek inşa etme arzusunun sarsılmaz gücüdür. Ülkemiz, dil, din, ırk, mezhep, renk, köken ve ses farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini güvence altına almıştır." değerlendirmesini yaptı.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk Yüzyılında tam bağımsız, büyük ve güçlü bir Türkiye yolunda 7'den 70'e milletçe emin adımlarla ilerliyoruz. Bir asırdır tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getiren Yazmacı, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi saygıyla , minnetle yad ediyorum."

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