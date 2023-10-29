Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, öndeki park halindeki aracın aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen araçların hızla çarpma anları yer alıyor.