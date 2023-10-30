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        Şanlıurfa'da 15 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:03
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        Şanlıurfa'da 15 kilo 550 gram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda 15 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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