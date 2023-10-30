Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CSE 796 plakalı hafif ticari araç ile 44 KF 597 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.