Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Viranşehir Kaymakamı Koç, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Önder Koç, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 askeri, hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viranşehir Kaymakamı Koç, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Önder Koç, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 askeri, hastanede ziyaret etti.

        Kaymakam Koç, Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan aracın dün ilçede yaptığı kazada yaralanan askerlere Viranşehir Devlet Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Hastane Başhekimi Muhammed Yılmaz'dan askerlerin durumuna ilişkin bilgi alan Koç, bir süre askerlerle sohbet etti.

        Koç, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu
        Şanlıurfa'da çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Kaçak trafoyu traktör ile götürüp, tarlaya gömmüş; dronla tespit edildi
        Kaçak trafoyu traktör ile götürüp, tarlaya gömmüş; dronla tespit edildi
        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı