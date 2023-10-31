Milletvekili Yazmacı, Gazze'deki yakınlarından haber alamayan Filistinlileri ziyaret etti AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, bir süre önce Türkiye'ye gelen ve İsrail'in saldırısı sonrası ülkesine dönemeyen Filistinli Rezeq Abukmeil Zakia ile Muhammed Abdullah Mehmet Isun'u ziyaret etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, bir süre önce Türkiye'ye gelen ve İsrail'in saldırısı sonrası ülkesine dönemeyen Filistinli Rezeq Abukmeil Zakia ile Muhammed Abdullah Mehmet Isun'u ziyaret etti.

TBMM ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Yazmacı, Eyyübiye ilçesinde tanıdıklarının yanında kalan Filistinli Rezeq Abukmeil Zakia ve Muhammed Abdullah Mehmet Isun'ı ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Yazmacı, 67 yaşındaki Zakia'nın ve 56 yaşındaki Isun'un ailelerinin tamamının Gazze'de mahsur kaldığını belirtti.

Filistinli misafirlerin ailelerine ulaşmaları konusunda neler yapılabileceği hususunda elinden gelen çabayı göstereceğini belirten Yazmacı, "Acınız acımız. Filistin ve Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. İsrail'in bu zulmü, mazlumlara karşı katliama ulaşan saldırıları bir an önce durdurması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazmacı'ya kendileriyle ilgilendiği için teşekkür eden Zakai, 2 yeğeninin İsrail saldırılarında şehit olduğu haberini aldığını, diğer çocuklarından ise haber alamamanın endişesini yaşadığını ifade etti.

Saldırılar nedeniyle Gazze’ye geri dönememekten yakınan Isun da tüm dünyanın İsrail'e karşı durmasını istedi.