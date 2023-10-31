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        Şanlıurfa'da şehir içi ulaşımda dijital kolaylık

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için "NFC QR" kodu hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:37
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        Şanlıurfa'da şehir içi ulaşımda dijital kolaylık
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için "NFC QR" kodu hayata geçirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelişen ve büyüyen kentte, vatandaşlara dijital ortamlarda hizmet kolaylığı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarında "NFC QR" kod uygulamasını başlattığı belirtildi.

        Temassız kredi kart uygulamasının ardından dijital E-URFAKART ile toplu taşıma araçlarında "NFC QR" kod ile ödeme kolaylığı sağlandığı aktarılan açıklamada, IOS ve ANDROİD marketlerden indirilen programla vatandaşlar dijital uygulama ile şehir içi ulaşım araçlarını rahatlıkla kullanabileceği kaydedildi.

        Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

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