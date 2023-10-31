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        Viranşehir'de uyuşturucunun zararları tiyatro oyunuyla anlatıldı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:51
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        Viranşehir'de uyuşturucunun zararları tiyatro oyunuyla anlatıldı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaymakamlık ve Viranşehir Belediyesinin destekleriyle lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında İstanbul Tiyatro Balans tarafından "Pembe Aslında Siyahtır" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda düzenlenen tiyatro oyununa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

        Kasım Uçkan'ın yazarlığını yaptığı, Metin Karaman yönetmenliğinde gerçekleşen oyunda, uyuşturucu kullanımının olumsuz etkileri, zararlı alışkanlıklar nedeniyle gençler ve ailelerin yaşamış olduğu yıkımlar, kayıplar ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

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