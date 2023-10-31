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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:47
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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 63 ABY 260 plakalı kamyon, Buğday Pazarı Kavşağı'nda Muhammed Ali Kaplan (19) idaresindeki 63 AFB 515 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden açıldı.

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