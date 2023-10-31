Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kanlıkuyu Parkı'ndan başlayan ve Siverek Bisiklet Takımının da katıldığı yürüyüş Lezgo Park'ta son buldu.

        Etkinlikte Türk bayrağı taşıyan Türk Kızılay gönüllüleri ise 'yaşasın Kızılay' sloganları attı.

        Lezgo Park'ta Kızılay tarafından yürütülen çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı Siverek Kaymakamı Musa Aydemir tarafından gerçekleştirildi.

        Kutlama kapsamında Ay Yıldız desenli pastayı kesen Aydemir, Türk Kızılay'ının önemli görevler üstlendiğini söyledi.

        Türk Kızılay'ının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aydemir, "Kızılay'ın biz ve memleketimizdeki yeri bambaşkadır. Her türlü afet durumunda her zaman göreve hazır bir kurum olarak her türlü faaliyetini gönülden destekliyoruz. Kızılay Haftasını kutluyorum." dedi.

        Kızılay Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, Aydemir'i Kızılay şubesinin fahri başkanı olarak gördüklerini belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uçak kazası tatbikatı yapıldı
        Şanlıurfa'da uçak kazası tatbikatı yapıldı
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa´da terör operasyonu; 3 gözaltı
        Şanlıurfa´da terör operasyonu; 3 gözaltı
        Kamyonun kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Kamyonun kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı