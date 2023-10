Şanlıurfa'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kanlıkuyu Parkı'ndan başlayan ve Siverek Bisiklet Takımının da katıldığı yürüyüş Lezgo Park'ta son buldu.

Etkinlikte Türk bayrağı taşıyan Türk Kızılay gönüllüleri ise 'yaşasın Kızılay' sloganları attı.

Lezgo Park'ta Kızılay tarafından yürütülen çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı Siverek Kaymakamı Musa Aydemir tarafından gerçekleştirildi.

Kutlama kapsamında Ay Yıldız desenli pastayı kesen Aydemir, Türk Kızılay'ının önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Türk Kızılay'ının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aydemir, "Kızılay'ın biz ve memleketimizdeki yeri bambaşkadır. Her türlü afet durumunda her zaman göreve hazır bir kurum olarak her türlü faaliyetini gönülden destekliyoruz. Kızılay Haftasını kutluyorum." dedi.

Kızılay Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, Aydemir'i Kızılay şubesinin fahri başkanı olarak gördüklerini belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.