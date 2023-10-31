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        Şanlıurfa Müziği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın "Müzik" alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:14
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        Şanlıurfa Müziği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildi
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın "Müzik" alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildiğini duyurdu.

        Vali Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "2010 Yılında Sıra Gecesi Geleneği ile UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren Şanlıurfa bu kez 'Müzik' alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildi. İlimizin kültür zenginliğini ve kadim şehir olarak müzik alanında da gücünün tescillendiği bu başarıda katkısı bulunan başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün kurumlarımızı kutluyorum. Şehrimize hayırlı olsun."

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