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        Şanlıurfa'da aranan 19 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 19 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:29
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        Şanlıurfa'da aranan 19 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 19 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce farklı adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan 8 hükümlü cezaevine teslim edilirken, 11 zanlının işlemleri devam ediyor.

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