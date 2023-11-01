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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şanlıurfa'da, uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:14
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şanlıurfa'da, uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aktaş, Şanlıurfa Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Hasan Şıldak ve ilgili müdürlerin katılımıyla düzenlenen uyuşturucuyla mücadele toplantısına başkanlık etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Türkiye'nin her bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, uyuşturucuya asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

        Vatandaşa verilen güvenlik hizmetinin kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

        "Yurt dışından ülkemize uyuşturucu girmesini engellemeye yönelik sınırlarımızda ve sınır kapılarımızda çok büyük bir mücadele var. Ülkemizde de uyuşturucu üretiminin yapılmamasına yönelik ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yine uyuşturucunun insanımıza bulaşmasını engellemeye yönelik uyuşturucu tacirlerine yönelik çok büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Bu mücadelede halkımızın bize topyekun destek olmaları için bilgilendirme, bilinçlendirme ve diğer eğitim faaliyetlerini de sürdürüyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutana kadar mücadelemiz insanlık adına devam edecek."​​​​​​​

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