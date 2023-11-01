Hollandalı kadın gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu Şanlıurfa'ya gezmek için gelen 24 yaşındaki Hollandalı Diana Anastasya, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Şanlıurfa'ya gezmek için gelen 24 yaşındaki Hollandalı Diana Anastasya, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Anastasya, tarihi ve turistik mekanları gezmek için Şanlıurfa'ya geldi.

Hazreti Muhammed'in hayatını araştıran ve onun güzel ahlakından, insanlarla diyaloğundan etkilendiği için İslamiyet'e geçmek isteyen Anastasya, Şanlıurfalı arkadaşı Mustafa Dönmez aracılığıyla İl Müftülüğüne başvurdu.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde düzenlenen ihtida merasiminde, kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Hollandalı kadın, "İnaya" ismini aldı. İnaya, "Kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Dergah Camisi imam hatibi İbrahim Onat, Müslüman olan kadına Kur'an-ı Kerim hediye etti.