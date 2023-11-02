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        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 07:00 Güncelleme: 02.11.2023 - 07:09
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        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Dicle Mahallesi'ndeki bir eve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları tarafından silahla ateş edildi.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi kovalamacanın ardından yakaladı.

        Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.

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