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        Şanlıurfa'daki "narkogüç" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:51
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        Şanlıurfa'daki "narkogüç" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 635 personelin katılımıyla 13 ilçede 66 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen "narkogüç" operasyonunda gözaltına alınan 66 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Öte yandan, operasyon kapsamında düzenlenen yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 4'ünün ise tutuklandığı bildirildi.

        Jandarma ekiplerince 25 Ekim'de, 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 1 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 tabanca, 17 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 500 gram esrar, 100 gram sentetik uyuşturucu, 50 kök kenevir, 41 uyuşturucu aparatı ele geçirilmiş, 66 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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