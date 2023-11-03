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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 9 hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:25
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 9 hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

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