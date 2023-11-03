Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 9 hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
Giriş: 03.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:25
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.