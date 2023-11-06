Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliğince takibe alınan uyuşturucu satıcılarına yönelik Şair İbrahim Rafet Mahallesi'ndeki bir adres ile bir minibüse eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 80 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar A.A. ile M.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.