Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bahçeler bölgesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda silahla yaralanan M.T. hayatını kaybetti, İ.T. ve B.T. ise sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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