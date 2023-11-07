Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 4,50 6,00 Buğday Kg 5,01 10,43 Mısır Kg 4,57 6,75 Kütlü pamuk Kg 15,50 21,25 Preseli pamuk Kg 38,00 47,00 Yağlık çiğit Kg 6,20 7,50 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 9,50 9,50