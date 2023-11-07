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        Haliliye'de zabıta ekipleri okullar bölgesindeki marketleri denetledi

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullar çevresindeki markettelerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:32
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        Haliliye'de zabıta ekipleri okullar bölgesindeki marketleri denetledi
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        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullar çevresindeki markettelerde denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü'nün, "Huzurun ve Güvenin Kalbi Haliliye" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla öğrencilerin sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, okulların çevresindeki marketlere yönelik denetimde bulundu. Zabıta ekipleri, hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da inceleyen ekipler, işletmecilere hatırlatma yaparak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlayan ekipler, işletmelere yönelik gerekli işlemleri uygularken, tarihi geçmiş ürünlere de imha etmek üzere el koydu.

        Açıklamada öğrencilerin ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı iletişim merkezine bildirmeleri istendi.

        Galeri
        Galeri

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