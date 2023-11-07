Şanlıurfa'da ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandıran 7 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'da ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandıran 7 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandıran 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli vaatlerle vatandaşları dolandıran kişilerin olduğuna yönelik ihbar üzerine operasyon yaptı.

Operasyonda, bungalov ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi 830 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin son 1 yıl içerisinde kendi aralarında gerçekleşen 4058 ayrı hesap hareketinde yaklaşık 80 milyon lira para trafiğinin olduğu tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.