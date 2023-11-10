Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, M.Ç. (24) ve M.D. (35) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.