Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, M.Ç. (24) ve M.D. (35) gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.