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        Şanlıurfa Ticaret Borsası

        Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,25 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:06
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        Şanlıurfa Ticaret Borsası
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        Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,25 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Kırmızı kabuklu mercimek Kg 11,83 18,39
        Arpa Kg 4,50 6,00
        Buğday Kg 5,50 10,50
        Mısır Kg 4,00 6,77
        Kütlü pamuk Kg 14,50 23,00
        Preseli pamuk Kg 33,00 47,25
        Yağlık çiğit Kg 5,00 7,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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