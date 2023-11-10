Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 11,83 18,39 Arpa Kg 4,50 6,00 Buğday Kg 5,50 10,50 Mısır Kg 4,00 6,77 Kütlü pamuk Kg 14,50 23,00 Preseli pamuk Kg 33,00 47,25 Yağlık çiğit Kg 5,00 7,00