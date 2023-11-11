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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da, telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:40 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:40
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da, telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        Adresteki aramada, 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 148 uyuşturucu hap, 3 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek, 1 akıllı saat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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