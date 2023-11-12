Şırnak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan 3 çocuğun tedavisi sürüyor

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yaralanan 3 çocuğun tedavisi sevk edildikleri Şanlıurfa'da sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında dün çıkan yangında yaralanan K.Y. (12), E.U. (14) ve U.M.K. (15) Şırnak'taki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Vücudunda ileri derecede yanık olan çocuklar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Yaralı çocukların amcası Emin Yorgan, gazetecilere, halen yangının şokunu atlatamadıklarını söyledi.

Çocuklarla başta yetkililer ve doktorlar olmak üzere herkesin yakından ilgilendiğini vurgulayan Yorgan, "Talihsiz olayda bir çocuğumuzu olay yerinde kaybettik. Diğer 3 çocuğumuzu buraya sevk ettiler. Şu an 2 çocuğumuzun durumu kritik. Birinin durumu ise biraz iyiye gidiyor. Tüm yetkililer seferber olmuş durumda, herkesten dua bekliyoruz." diye konuştu.

Şırnak'ın Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın bodrum katında dün çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk ise yaralanmıştı.