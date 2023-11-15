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        Şanlıurfa'da 769 araca cezai işlem uygulandı

        Şanlıurfa'da kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 769 araca cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:03
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        Şanlıurfa'da 769 araca cezai işlem uygulandı
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        Şanlıurfa'da kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 769 araca cezai işlem uygulandı.

        Kent genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince 72 noktada 450 personelin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekiplerce oluşturulan uygulama noktalarında 5 bin 716 araç denetlenerek, 769 araca cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında 52 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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