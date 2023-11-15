Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 4,50 6,00 Buğday Kg 5,01 6,43 Mısır Kg 4,00 6,83 Preseli pamuk Kg 36,00 48,00 Yağlık çiğit Kg 5,20 7,50