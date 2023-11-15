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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:15
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği, 16 şarjör ile 313 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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