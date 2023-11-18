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        Şanlıurfa'da polisin düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek için hazırladığı kısa filmin galası yapıldı

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek amacıyla hazırlanan "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" isimli kısa filmin galası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:46
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        Şanlıurfa'da polisin düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek için hazırladığı kısa filmin galası yapıldı
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek amacıyla hazırlanan "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" isimli kısa filmin galası yapıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan proje kapsamında polis memuru Ahmet Burak Çolak'ın senaryosunu yazdığı, yorgun merminin nelere yol açabileceğini anlatan kısa filmin ilk gösterimi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Profesyonel tiyatro oyuncularından oluşan 20 kişilik ekiple çekilen film, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, kentte sadece bu yıl içerisinde 3 kişinin yorgun mermiyle hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını söyledi.

        Filmin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için herkesin elinden geleni yapmasını isteyen Şıldak, oyunculara plaket takdim etti.

        Polis memuru Ahmet Burak Çolak da izleyicilere film hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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