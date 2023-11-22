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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan okul ziyareti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:43
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan okul ziyareti
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenli bir şekilde her hafta okulları ziyaret eden Vali Şıldak, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Fen Lisesini eşi Fatma Nur Şıldak ile ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte bayrak törenine katılan Vali Şıldak, okunan İstiklal Marşında bahçedeki yerini aldı.

        Bayrak töreninin ardından sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Vali Şıldak, ara tatil sonrası ilk ders zilinin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Şanlıurfa'da eğitimin kendileri için en öncelikli alan olduğunu kaydeden Vali Şıldak, "Sizlerin başarısı için üzerimize düşenin fazlasını yapmaya kararlıyız. Bunun için çalışma arkadaşlarımızla sürekli bir araya gelerek mesai harcıyoruz, projeler üretiyoruz. Sizlerin imkan tanınınca ne denli başarılı olabileceğinize yürekten inanıyorum. Sizlerden de kendinize inanarak ve güvenerek yolunuza devam etmenizi istiyorum." dedi.

        Öğretmenler odasında ise okulda görevli idareci ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Vali Şıldak, her öğrenciyi kendi çocukları gibi görmelerini, onlarla yakından ilgilenmelerini ve bunu öğrencilere hissettirmelerini öğretmenlerden istedi.

        Vali Şıldak, sık sık okul ziyareti gerçekleştireceğini belirterek, öğretmenlere her durumda kendisine ulaşabileceklerini ifade ederek okuldan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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