Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 00:11 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Akabe Mahallesi'ndeki bir evde M.B. (43) ile Y.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Y.D'nin silahlı saldırısında yaralanan M.B. kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli, polis tarafından saldırıda kullandığı silahla yakalandı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da yankesicilik yapan anne ile oğlu tutuklandı
        Şanlıurfa'da yankesicilik yapan anne ile oğlu tutuklandı
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        DÜZELTME - "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Bölge Teşkilatı Toplantıs...
        DÜZELTME - "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Bölge Teşkilatı Toplantıs...
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı