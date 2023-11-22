Şanlıurfa'da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Bölge Teşkilatı toplantısı sona erdi Şanlıurfa'da, belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Şanlıurfa'da, belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Kentteki bir otelde "Olağanüstü Genel Kurulu ve Kentsel Çözümlere Öncü Olmak" temasıyla dün başlayan toplantı, "Küresel gündemler aracılığıyla kalkınmanın hızlandırılması" ile "Daha yeşil ve daha kentsel gelecek" oturumlarıyla tamamlandı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Mehmet Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farklı ülkelerden belediye başkanlarının da toplantıya çevrimiçi katılarak destek sunduğunu aktaran Duman, şehirlerde yürütülen çalışmalara ilişkin genel durum değerlendirmeleri yaptıklarını dile getirdi.