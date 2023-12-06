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        Şanlıurfa'da aranan 18 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında arama kaydı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 23:55 Güncelleme: 06.12.2023 - 23:55
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        Şanlıurfa'da aranan 18 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da haklarında arama kaydı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Aralarında 22 yıl 5 ay ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkındaki adli işlem devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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