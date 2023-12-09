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        Şanlıurfa'da "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:57
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        Şanlıurfa'da "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliği düzenlendi
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        Şanlıurfa'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen etkinlik kapsamında Ali Şelli Parkı önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

        Vatandaşlar yürüyüş sırasında, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. Yürüyüş sonrası Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, etkili olan yağmura rağmen hassasiyet göstererek programa katılanlara teşekkür etti.

        Gazze'de tarihin en korkunç soykırımın gerçekleştiğini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

        "17 binden fazla kardeşimiz şehit edildi, 7 bini aşkını çocuk, kadınların sayısı 5 bini geçti. 50 bine yaklaştı yaralı sayısı ve tedavi edilemiyor. Hastaneler, ambulanslar, okullar, camiler, savaşta bile bombalanmazken hiçbir hedef gözetilmiyor ve açıkça hedef alınıyor. Hastanede bebekleri kuvözde öldürüyorlar. Sokakta oynayan çocukları kurşunluyorlar. Filistinli çocukları öldürdükleri bu hayasızlığın adını 'Gazze'de çim biçme operasyonu' diye dünyaya haykırıyorlar. Bunlar, meleklerin lanet okuduğu şeytanların alkışladığı alçaklardır. Bunlar engerektir, yılandır. Bunlar Filistin'in toprağına göz koyan mikroplardır. Emperyalistler küresel ve korkunç bir plan işletiyorlar, ordularını bölgemize yığdılar. Medyasıyla, ordusuyla, parasıyla, soykırımı destekliyorlar. Bir haham siyonist katillere motivasyon konuşması yapıyor ve onlara diyor ki 'Arz-ı mevud'a yürüyoruz' diyor. Arz-ı mevud dediği Şanlıurfa'dır, Türkiye'nin 20 tane ilidir. Açıkça söylüyoruz gelen tehlikeyi herkes görmelidir. Onun için bazıları 'Bize ne Gazze'den' diyor. 'Bize ne Gazze'den' diyen ya haindir ya da cahilin ta kendisidir."

        - "Bütün milletimiz boykota devam etmeli"

        Yalçın, dünyada 7 Ekim'den bu yana büyük bir uyanış ve dirilişin yaşandığını aktararak, "Milyonlarca insan meydanlarda 'Filistin'e özgürlük' diye haykırıyor. Küresel bir intifada dalga dalga büyüyor. Dünyanın her yerinde İsrail'i destekleyen markalara boykot uygulanıyor ve boykotu uygulamaya devam edeceğiz. İlk defa boykot çağrıları bu anlamda karşılık buldu. Starbucks tarihte hiç görmediği düşüşü yaşamaya başladı. Bütün milletimiz boykota devam etmeli. Hiç kimse, 'Alırsak ne olur?' dememeli. Almazsak ölmeyiz, ama alırsak ölecekler, öldürecekler. Onun için boykotu sonuna kadar yaygınlaştırmalı ve sürdürmeliyiz." dedi.

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ise Gazze'deki insanların sabırlı, metanetli ve mümin duruşunun tüm dünya halklarını etkilediğini belirterek, "İnsanlar, 'Ne oluyor bu insanlara ki bunca bombardıman altında, bunca zulüm altında, sabır ve metanetlerini koruyabiliyorlar. Bunlar hangi dine inanıyor. Hangi kitaba inanıyorlar?' diye küresel çapta bir uyanışa vesile oldu. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımıza dünyanın dört bir tarafından çığ gibi ihtida haberleri geliyor. Allah'ın izniyle istikbal İslam'ın olacaktır ve Gazze umulduğunun aksine bir Hudeybiye gibi zaferle sonuçlanacaktır inşallah." diye konuştu.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de artık Siyonizm ve İsrail'in bittiğini belirterek, "Siz nefretle bittiniz, siz yaptığınız zulümle bittiniz, siz ahlaksızca yaptığınız işlerle bittiniz. Siz insanlığın sizleri dışlamasıyla bittiniz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yapılan dua ile program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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