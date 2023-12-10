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        Şanlıurfa'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evler denetlendi

        Şanlıurfa'da araç kiralama firmalarına ve günübirlik evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 10.12.2023 - 09:22
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        Şanlıurfa'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evler denetlendi
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        Şanlıurfa'da araç kiralama firmalarına ve günübirlik evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araç kiralama firmalarına ve günübirlik evlere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 91 araç kiralama firması denetlendi. Bir işletmede anlık veri girişi yapılmadığını tespit eden ekipler, "1774 Sayılı Kimlik Bildirme" kanunu gereği 31 bin 515 TL idari para cezası uyguladı.

        Günübirlik evlere yönelik de 43 adreste denetim yapan ekipler, 3 adreste konaklayan kişilerin bulunduğunu tespit etti.

        Ekiplerce KBS sistemine kayıt yapmadan faaliyet yürüten 3 kişiye "1774 Sayılı Kimlik Bildirme" kanunu gereği 179 bin 142 TL idari para cezası kesildi.

        Ayrıca bu adreslerden 2 evin daha önce mühürlenerek faaliyetten men edildiğini tespit eden ekipler, 2 kişi hakkında mühür kırma suçundan adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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