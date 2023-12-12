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        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:20
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        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde 57 ekip ve 105 personelin katılımıyla düzensiz göç ile mücadele yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, 2 bin 542 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı, kontrol edilen 471 araçtan 38 araç sürücüsüne 75 bin 261 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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