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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:09 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:16
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Hidayet Ö'nün kullandığı 63 YV 888 plakalı beton mikseri, Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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