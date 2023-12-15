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        Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 15.12.2023 - 00:30
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        Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş edildi.

        Saldırıda iş yerinde bulanan çalışanlar ve müşterilerden 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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