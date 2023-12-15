Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş edildi.

Saldırıda iş yerinde bulanan çalışanlar ve müşterilerden 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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