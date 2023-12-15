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        Şanlıurfa'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:28
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        Şanlıurfa'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Atatürk İlkokulunda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

        Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okul bahçesinde toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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