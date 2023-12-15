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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bulunan aslan yavrusu kurtarılamadı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide bulunan aslan yavrusu, kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:50
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bulunan aslan yavrusu kurtarılamadı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide bulunan aslan yavrusu, kurtarılamadı.

        Siverek-Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında aslan yavrusu görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında, aslan yavrusuna ulaşıldı.

        Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekiplerince korumaya alınan yavru, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Daha sonra tedavisi için Şanlıurfa'ya götürülen aslan, kurtarılamadı.

        Bulunduğunda yorgun ve bitkin halde olduğu görülen aslan yavrusunun kim tarafından bırakıldığının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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